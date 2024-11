Elke dag een onnodige darmkankerdode: Petitie voor lagere startleeftijd bevolkingsonderzoek

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) vraagt de politiek om de leeftijd van het bevolkingsonderzoek darmkanker te verlagen van 55 naar 50 jaar. Een petitie daarvoor is inmiddels meer dan 52.000 keer getekend en wordt komende maandag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Darmkanker is de op een na meest voorkomende vorm van kanker in Nederland, stelt de stichting. Jaarlijks krijgen 12.000 mensen darmkanker, van wie zevenhonderd mensen tussen 50 en 54 jaar. Bij 65 procent van hen is de ziekte al uitgezaaid door een te late diagnose, omdat zij buiten de huidige screeningsleeftijd vallen, aldus de MLDS. Omringende landen starten het bevolkingsonderzoek al wel met 50 jaar. Verlagen van de leeftijd kan levens redden, zegt MLDS-directeur Mariël Croon.

"Door vroeg op te sporen kunnen we levens redden. Elke maand dat we wachten, lopen honderden mensen het risico op een te late diagnose. Dit willen wij niet alleen, maar ook medische experts, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en 80% van alle Nederlanders. Het is tijd dat de overheid luistert. Vecht samen met ons voor deze levensreddende verandering."