Maagdenburg herdenkt slachtoffers aanslag kerstmarkt

MAAGDENBURG (ANP/DPA) - In Maagdenburg zijn de slachtoffers van de aanslag op de kerstmarkt van precies een jaar geleden herdacht. Op de herdenkingsbijeenkomst verzekerde de Duitse bondskanselier Friedrich Merz de overlevenden en nabestaanden van de voortdurende steun van zijn regering.

"Wij staan aan uw zijde, vandaag en in de toekomst", sprak de christendemocraat. Hij benadrukte dat "ook woede en razernij zijn toegestaan bij wrede misdaden zoals deze".

De markt bleef zaterdag gesloten. 's Avonds was er een lange lichtketting rond de plaats delict. Om 19.02 uur, het tijdstip van de aanslag een jaar geleden, luidden de kerkklokken van de stad.

Taleb al-Abdulmohsen reed een jaar geleden met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. Er vielen zes doden en meer dan driehonderd gewonden. Sinds het begin van zijn proces op 10 november is hij in hongerstaking gegaan. Vrijdag zei de rechter dat hij vanwege zijn slechte medische situatie nu niet kan terechtstaan.