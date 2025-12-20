ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Maagdenburg herdenkt slachtoffers aanslag kerstmarkt

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 20:06
anp201225121 1
MAAGDENBURG (ANP/DPA) - In Maagdenburg zijn de slachtoffers van de aanslag op de kerstmarkt van precies een jaar geleden herdacht. Op de herdenkingsbijeenkomst verzekerde de Duitse bondskanselier Friedrich Merz de overlevenden en nabestaanden van de voortdurende steun van zijn regering.
"Wij staan aan uw zijde, vandaag en in de toekomst", sprak de christendemocraat. Hij benadrukte dat "ook woede en razernij zijn toegestaan bij wrede misdaden zoals deze".
De markt bleef zaterdag gesloten. 's Avonds was er een lange lichtketting rond de plaats delict. Om 19.02 uur, het tijdstip van de aanslag een jaar geleden, luidden de kerkklokken van de stad.
Taleb al-Abdulmohsen reed een jaar geleden met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. Er vielen zes doden en meer dan driehonderd gewonden. Sinds het begin van zijn proces op 10 november is hij in hongerstaking gegaan. Vrijdag zei de rechter dat hij vanwege zijn slechte medische situatie nu niet kan terechtstaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

EB-OkvdWkAE4ULs

Foto’s tonen Bill Clinton met Ghislaine Maxwell in zwembad en jacuzzi; Trump vooral afwezig in stukken

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 06.03.17

Balkenende boos dat de VVD jaren loog over Hirsi Ali

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 05.45.58

Wiersma-1: de bijzonder PMU-wenkbrauwen van Femke Wiersma

117650625_m

Deze ontdekking kan ons mogelijk langer gezond houden

ANP-517384028

Wiersma-2: wat heeft ze als minister bereikt?

33012782_m

Beter met je emoties gaan: 5 handige tips

Loading