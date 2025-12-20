Serious Request breekt ook op dag 2 record: bijna 6 miljoen euro

DEN BOSCH (ANP) - De teller van de actie Serious Request van 3FM staat na twee dagen op 5.931.644 euro. Dat is zaterdag gemeld door de NPO. Nog nooit eerder was er na twee dagen al zoveel geld ingezameld bij de jaarlijkse actie van de zender. Het goede doel is dit jaar Spieren voor Spieren, een stichting die zich inzet voor kinderen met een spierziekte.

Vorig jaar zat er na twee dagen 3,8 miljoen euro in de pot. Dat was tot dit jaar de hoogste score na twee dagen actievoeren. Het hoogste eindbedrag tot nu toe werd in 2014 opgehaald, toen de teller op de laatste dag van de actie op 12.380.438 euro stond.

Tijdens Serious Request zamelen drie dj's geld in voor een goed doel. Zij doen dit door 24 uur per dag uitzendingen te verzorgen vanuit een Glazen Huis, dat dit jaar in Den Bosch staat. Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer zijn de drie dj's die de actie doen.

Luisteraars betalen onder meer voor het aanvragen van platen. Het meest aangevraagde nummer op zaterdag was Time To Move van Lammer. Op de tweede plek staat Bente met Hoogtevrees. Het lied is dit jaar het anthem van de actie.