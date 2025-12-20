ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Serious Request breekt ook op dag 2 record: bijna 6 miljoen euro

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 19:58
anp201225118 1
DEN BOSCH (ANP) - De teller van de actie Serious Request van 3FM staat na twee dagen op 5.931.644 euro. Dat is zaterdag gemeld door de NPO. Nog nooit eerder was er na twee dagen al zoveel geld ingezameld bij de jaarlijkse actie van de zender. Het goede doel is dit jaar Spieren voor Spieren, een stichting die zich inzet voor kinderen met een spierziekte.
Vorig jaar zat er na twee dagen 3,8 miljoen euro in de pot. Dat was tot dit jaar de hoogste score na twee dagen actievoeren. Het hoogste eindbedrag tot nu toe werd in 2014 opgehaald, toen de teller op de laatste dag van de actie op 12.380.438 euro stond.
Tijdens Serious Request zamelen drie dj's geld in voor een goed doel. Zij doen dit door 24 uur per dag uitzendingen te verzorgen vanuit een Glazen Huis, dat dit jaar in Den Bosch staat. Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer zijn de drie dj's die de actie doen.
Luisteraars betalen onder meer voor het aanvragen van platen. Het meest aangevraagde nummer op zaterdag was Time To Move van Lammer. Op de tweede plek staat Bente met Hoogtevrees. Het lied is dit jaar het anthem van de actie.
loading

POPULAIR NIEUWS

EB-OkvdWkAE4ULs

Foto’s tonen Bill Clinton met Ghislaine Maxwell in zwembad en jacuzzi; Trump vooral afwezig in stukken

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 06.03.17

Balkenende boos dat de VVD jaren loog over Hirsi Ali

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 05.45.58

Wiersma-1: de bijzonder PMU-wenkbrauwen van Femke Wiersma

117650625_m

Deze ontdekking kan ons mogelijk langer gezond houden

ANP-517384028

Wiersma-2: wat heeft ze als minister bereikt?

33012782_m

Beter met je emoties gaan: 5 handige tips

Loading