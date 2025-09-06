Maansverduistering zondagavond zichtbaar boven Nederland

HOUTEN (ANP) - Zondagavond is in Nederland een maansverduistering te zien. Tussen 19.31 en 20.53 uur verschijnt de totaal verduisterde maan laag aan de oostelijke horizon. Wel kan sluierbewolking langs de oostgrens en boven Duitsland de zichtbaarheid beperken, verwacht Weeronline.

De verduistering begint al om 17.27 uur en eindigt om 22.57 uur. Het maximum vindt plaats om 20.12 uur, net na maanopkomst. Omdat de zon rond 20.15 uur ondergaat, is de maan pas vanaf ongeveer 20.25 uur goed te zien. Rond 22.57 uur eindigt het verschijnsel volledig.

Een maansverduistering ontstaat als de aarde precies tussen de zon en de maan staat, waardoor de maan in de schaduw van de aarde terechtkomt. Anders dan vaak wordt gedacht, verdwijnt de maan niet volledig uit het zicht. Doordat zonlicht in de aardatmosfeer wordt verstrooid en afgebogen, bereikt een deel hiervan alsnog de maan. Dit zorgt voor de karakteristieke roodachtige kleur, die ook bekendstaat als een 'bloedmaan'.