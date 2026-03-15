Maart eindigt ook zacht en april kent 'normaal' lenteweer

Samenleving
door Redactie
zondag, 15 maart 2026 om 7:16
bijgewerkt om zondag, 15 maart 2026 om 7:50
anp150326036 1
Waar de maand met zacht lenteweer begon, eindigt maart naar verwachting ook met weer dat zachter en droger is dan normaal. Vanaf april keert het 'normale' weer terug, verwacht Weeronline.
De gemiddelde temperatuur was de eerste tien dagen recordhoog. Na een korte wisselvallige periode wordt het komende week vaak droog en zonnig. Het wordt hierbij zachter, met maximumtemperaturen die halverwege de week rond de 15 graden liggen. Ook in de laatste week van maart en in de eerste week van april blijft het waarschijnlijk zacht, denkt Weeronline. Waar maxima van zo'n 12 graden gebruikelijk zijn voor deze tijd van het jaar, kan het kwik op zonnige dagen boven de 15 graden of hoger uitkomen.
Naast dat het warmer wordt dan gemiddeld, lijkt het ook droger dan normaal te worden. "Eind maart is het vaak al overwegend droog en april is gemiddeld genomen de maand met de minste neerslag", stelt Weeronline. Een paraplu zal dus "echt nauwelijks nodig zijn", denkt het weerbureau.
