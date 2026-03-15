Israel vindt dat Nederland beter voor de mensenrechten moet zorgen

Samenleving
door Redactie
zondag, 15 maart 2026 om 6:52
De Israëlische president Isaac Herzog noemt het "volstrekt onacceptabel dat de historische Joodse gemeenschap in Nederland, die is verwoest door de Holocaust en vandaag een bloeiend centrum van Joods leven is, nog steeds te maken heeft met gewelddadig antisemitisme".
Het is opmerkelijk dat de president die - tamelijk succesvol - de laatste jaren ijvert om een volk te laten verdwijnen de ironie van zijn opwinding kennelijk niet inziet.
Hij roept de Nederlandse autoriteiten op meer te doen tegen antisemitisme, opruiing en geweld tegen de Joodse gemeenschap. Herzog reageert op de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en een Joodse basisschool in Amsterdam.

