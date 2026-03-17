Maatregelen Groningen tegen aanvaringen met kleine windmolens

GRONINGEN (ANP) - De provincie Groningen neemt maatregelen om het aantal vogels en vleermuizen dat in aanraking komt met kleine windturbines te verminderen. Groningen kijkt onder meer of het mogelijk is de turbines in de maand augustus 's nachts stil te zetten.

Die maand verlaten veel jonge vleermuizen het kraamverblijf en gaan ze zelf op zoek naar voedsel. Ook bekijkt de provincie de haalbaarheid van beschermende maatregelen om kwetsbare soorten te versterken. Dat zou onder meer kunnen door voedselgebieden buiten het bereik van kleine windturbines te ontwikkelen.

Uit een meerjarig onderzoek is naar voren gekomen dat het gaat om incidentele aanvaringen van minder dan één per soort, per molen, per jaar. "Maar alle molens bij elkaar opgeteld zijn er te veel aanvaringen", stelt de provincie.

Aanvaringen vinden vooral plaats bij turbines dicht bij erfbeplanting, gebouwen of waterlopen. De afgelopen jaren zijn in de provincie Groningen ongeveer vierhonderd kleine windturbines geplaatst, vooral bij boerenbedrijven.