Hockeybondscoach Delmee wil dat het WK net als in 1998 gaat leven

AMSTELVEEN (ANP) - Jeroen Delmee, bondscoach van de Nederlandse hockeyers, wil dat het WK van komende zomer net zo gaat leven als in 1998, de laatste keer dat de Nederlandse mannen de titel wonnen. Hij organiseerde in november een diner voor zijn selectie met de selectie van dat toernooi. "Het seizoen dat leidt naar het wereldkampioenschap was begonnen, en ik vond dat we iets bijzonders moesten doen", zei Delmee dinsdag na de loting van het WK, dat in Nederland en België plaatsvindt.

Delmee maakte zelf deel uit van de selectie van het toernooi in 1998, dat in Stadion Galgenwaard, normaal gesproken de thuisbasis van voetbalclub FC Utrecht, werd gehouden. De oud-internationals en de huidige selectie speelden een padeltoernooi, wisselden verhalen uit en keken beelden van het gewonnen WK in '98. "Je voelt toch dat dat iets bijzonders was", zei Delmee.

De bondscoach vindt het bovendien belangrijk dat de cultuur en historie van de sport aan de huidige generatie worden overgedragen. "Wij zijn wereldkampioen, dat is natuurlijk iets unieks", zei Delmee, "en wij vergeten dat soort dingen als Nederland heel snel".

Argentinië grootste uitdaging

Delmee is tevreden over de loting. De "pure resultaathockeyers" van Argentinië vormen de grootste uitdaging. Maar tegen Nieuw-Zeeland "mag je geen fout maken", aldus de bondscoach. "Japan mag op papier geen probleem zijn."

Als Nederland goed door het toernooi komt, wacht mogelijk een confrontatie met medegastland België. De finale van de mannen wordt in België gespeeld. "Ik denk dat dat een droomfinale is", zei Delmee. "Dat zijn de potten waar je over twintig jaar nog over praat."