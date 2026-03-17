Argentinië officieel uit Wereldgezondheidsorganisatie gestapt

BUENOS AIRES (ANP/AFP) - Argentinië is officieel uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gestapt. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Pablo Quirno op X. Met het verstrijken van de formele afkoelingsperiode na de aankondiging maakt het land nu geen deel meer uit van de WHO.

Het land kondigde afgelopen jaar aan zich te zullen terugtrekken uit de WHO, vanwege de vermeende politieke belangen die volgens Argentinië de boventoon voeren binnen het VN-orgaan.

Argentinië was in het verleden onder meer kritisch over het lockdownbeleid dat de WHO voorstond in coronatijd, wat door Buenos Aires werd omschreven als de grootste shutdown "in de geschiedenis van de mensheid". Een woordvoerder zei indertijd dat het land niet zou toestaan dat de WHO zou ingrijpen in de soevereiniteit van Argentinië.

Bondgenoot Trump

Op X schrijft Quirno dat Argentinië zich zal blijven inzetten voor internationale samenwerking op het gebied van gezondheid en hier op onderlinge en regionale basis afspraken over zal maken.

De VS kondigden begin 2025 eveneens aan uit de WHO te zullen stappen, per presidentieel decreet van president Donald Trump. Meerdere media zagen de stap van Argentinië onder de nieuw aangetreden president Javier Milei, een ideologisch bondgenoot van Trump, in dat licht. Onder meer omdat de onderliggende motivatie van het vertrek berustte op min of meer dezelfde argumenten als die de VS aanvoerden.

Anders dan de VS, die met een bijdrage van omgerekend circa 820 miljoen euro goed waren voor 15 procent van het WHO-budget in 2024, droeg Argentinië relatief weinig bij aan de Wereldgezondheidsorganisatie: grofweg 7 miljoen euro in datzelfde jaar.