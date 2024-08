Maatregelen om verkeersoverlast door werkzaamheden A2 bij Utrecht

NIEUWEGEIN (ANP) - Rijkswaterstaat, de gemeente Nieuwegein en de veiligheidsregio Utrecht nemen verschillende maatregelen om de verkeersdrukte door de werkzaamheden op de A2 bij Utrecht aan te pakken. De werkzaamheden leidden afgelopen weekend tot lange files in en rond Nieuwegein, Houten en IJsselstein.

De maatregelen volgen na gesprekken tussen Rijkswaterstaat, de gemeente en de veiligheidsregio. Bestaande verkeerslichten worden aangepast. Ze blijven langer op rood staan om de instroom in Nieuwegein te beperken. Ook plaatsen de betrokken partijen extra tekstwagens en borden.

Verder zetten ze op drukke punten in de plaats verkeersregelaars in. Een team van Rijkswaterstaat en de gemeente houdt de situatie elk uur in de gaten en regelt eventueel extra inzet. De informatie over de drukte geven ze ook door aan navigatiediensten.

Water en koek uitgedeeld

Vrijdag leidden de werkzaamheden tot lange files, ook 's avonds laat nog. Volgens ANWB Verkeersinformatie was het verkeer "compleet vastgelopen". Ook zaterdag was het druk. Medewerkers van de gemeente deelden koeken en water uit aan weggebruikers die vast waren komen te staan.

Rijkswaterstaat vervangt op de A2 bij Utrecht richting het zuiden onder meer het asfalt door een stillere variant. De werkzaamheden duren nog tot en met 30 september.