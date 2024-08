Kickbokser Rigters krijgt andere opponent na armblessure Kroaat

ZAGREB (ANP) - Kickbokser Levi Rigters krijgt in september bij Glory 95 in Zagreb een andere tegenstander. De Kroaat Antonio Plazibat heeft een armblessure en kan daardoor niet in actie komen tegen de 29-jarige Nederlander, meldt de organisatie van het evenement. Glory gaat op zoek naar een vervanger.

Rigters won in mei tijdens Glory 92 van Nico Horta en hoopt later in het jaar om de wereldtitel te kunnen vechten tegen Rico Verhoeven. In maart stonden Rigters en Verhoeven in de finale van de Glory Grand Prix voor zwaargewichten ook tegenover elkaar. Rigters moest toen opgeven nadat hij voor de vierde keer was neergegaan, maar hij had de wereldkampioen ook laten wankelen. De Grand Prix was een toernooi waar de wereldtitel niet op het spel stond.