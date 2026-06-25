Maatschappelijk Impact Team vaste adviseur bij volgende pandemie

DEN HAAG (ANP) - Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat valt te lezen in het Landelijk Crisisplan Infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de nieuwe crisisstructuur wordt het Maatschappelijk Impact Team (MIT) een van de vaste adviseurs van het kabinet.

Een woordvoerder van zorgminister Sophie Hermans (Volksgezondheid, VVD) licht toe dat deze toevoeging aan het crisisdraaiboek een "geleerde les" is van de coronapandemie.

Aanvankelijk leunde het kabinet zwaar op de adviezen van het Outbreak Management Team, bestaande uit medici en virologen. Gaandeweg klonk de kritiek steeds luider dat bij maatregelen als lockdowns en schoolsluitingen ook moet worden meegewogen wat de maatschappelijke gevolgen zijn. Bij de verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona is dit ook vaak genoemd.