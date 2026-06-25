Deel Kamer blijft kritisch op plan voor vrouwengezondheid

DEN HAAG (ANP) - Meerdere partijen blijven kritisch over het plan van minister Sophie Hermans (VVD) voor het verbeteren van vrouwengezondheid. De gezondheidsminister publiceerde donderdag de uitwerking ervan, maar volgens Lisa Vliegenthart van PRO en Sarah Dobbe ontbreken het geld en de concrete aanpak om de problemen echt aan te pakken.

"De nationale werkagenda is zoals wij hadden verwacht teleurstellend", aldus Vliegenthart. Dobbe: "Wat daarin staat, is echt niet genoeg. Er staan echt te weinig concrete acties in. Wel doelen en ambities, maar niet wat er gaat gebeuren om die te halen."

In de werkagenda staat dat gezondheidsklachten van vrouwen beter herkend en erkend moeten worden. Ook moet breder naar vrouwengezondheid worden gekeken dan nu het geval is. Dat moet volgens het ministerie onder meer gebeuren door onderzoeken meer te richten op vrouwen dan op mannen. Daar zou geen extra geld voor nodig zijn.