Macron begint nieuwe gesprekken in zoektocht naar premier

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Frankrijk wacht bijna zeven weken na de parlementsverkiezingen nog altijd op een nieuwe premier, ongewoon lang voor dat land. President Emmanuel Macron is vrijdag begonnen aan een nieuwe ronde gesprekken met partijleiders om de politieke impasse te doorbreken.

Als eerste was Lucie Castets aan de beurt. Zij is naar voren geschoven als premierskandidaat voor het Nieuw Volksfront (NFP), het linkse blok dat de verkiezingen in juli verrassend won. Maar Franse media schreven eerder dat Castets geen acceptabele premier zou zijn voor Macron.

Toch toonde ze zich positief na het gesprek met de president. Castets heeft hem verteld dat ze bereid is compromissen te sluiten. "Ik ben klaar om coalities te bouwen en te praten met andere politieke partijen", zei ze na afloop. "Zodat we eindelijk de zorgen van het Franse volk kunnen aanpakken."

Macron spreekt vrijdag en maandag ook nog met andere partijleiders en de voorzitters van de beide kamers voordat hij zijn keuze bekendmaakt.