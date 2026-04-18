Macron beschuldigt Hezbollah van doden van Franse militair

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 april 2026 om 14:42
BEIROET (ANP/RTR) - Een Franse VN-militair is omgekomen bij een aanval in Zuid-Libanon. Volgens de Franse president Emmanuel Macron zit Hezbollah achter de aanval, schrijft hij op X.
De Libanese autoriteiten hebben de aanval op de patrouille van UNIFIL bevestigd. Daarbij vielen drie gewonden en werd dus een Franse soldaat gedood, een sergeant-majoor van een regiment genie-parachutisten.
"Alles wijst erop dat de verantwoordelijkheid voor deze aanval bij Hezbollah ligt. Frankrijk eist van de Libanese autoriteiten dat zij de daders onmiddellijk oppakken en hun verantwoordelijkheid nemen richting UNIFIL", aldus Macron in het bericht op X. "Frankrijk betuigt haar diepe respect en steun aan de families van onze soldaten en aan al onze militairen die zich inzetten voor de vrede in Libanon", aldus de president verder.
