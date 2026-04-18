President Brazilië hekelt Veiligheidsraad en Trump

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 april 2026 om 14:47
BARCELONA (ANP/RTR) - De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft fel uitgehaald naar de Veiligheidsraad van de VN en president Donald Trump, zonder die laatste bij naam te noemen.
De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad moeten volgens Lula hun werkwijze veranderen nu ze er niet in zijn geslaagd de oorlog tegen Iran te stoppen. Hij zei op een bijeenkomst van linkse wereldleiders in Barcelona dat "we toch niet elke morgen wakker kunnen worden en elke avond naar bed gaan met een tweet van een president die de wereld bedreigt en oorlogen begint".
De Veiligheidsraad telt vijf permanente leden die uit de Tweede Wereldoorlog zijn voortgekomen als winnaars; China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en de VS. Brazilië is een van de landen die dat uit de tijd vindt en net als India aandringt op een permanente zetel. Onder de deelnemers in Barcelona is ook de Duitse minister van Financiën Lars Klingbeil (SPD) die zei dat Duitsland klaarstaat om de Veiligheidsraad te veranderen.
POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2462043103

Mensen die een moeilijke jeugd hebben gehad, ontwikkelen deze acht eigenschappen vaak als volwassenen, zeggen psychologen

35545583 l normal none

Afvallen na je 60e: de 9 belangrijkste tips

110333764_m

Dit verborgen patroon voorspelt huidkanker vijf jaar van tevoren

boterham-die-op-wit-wordt-geïsoleerde-55191111

Dit gebeurt er echt met je lijf als je elke dag wit brood eet

Aurora_Snow_2011

Bloed, zweet en seks: mijn harde leven als porno-actrice

shutterstock_2452804683

Schaamte over je anus kan je doodvonnis zijn

