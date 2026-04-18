President Brazilië hekelt Veiligheidsraad en Trump

BARCELONA (ANP/RTR) - De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft fel uitgehaald naar de Veiligheidsraad van de VN en president Donald Trump, zonder die laatste bij naam te noemen.

De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad moeten volgens Lula hun werkwijze veranderen nu ze er niet in zijn geslaagd de oorlog tegen Iran te stoppen. Hij zei op een bijeenkomst van linkse wereldleiders in Barcelona dat "we toch niet elke morgen wakker kunnen worden en elke avond naar bed gaan met een tweet van een president die de wereld bedreigt en oorlogen begint".

De Veiligheidsraad telt vijf permanente leden die uit de Tweede Wereldoorlog zijn voortgekomen als winnaars; China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en de VS. Brazilië is een van de landen die dat uit de tijd vindt en net als India aandringt op een permanente zetel. Onder de deelnemers in Barcelona is ook de Duitse minister van Financiën Lars Klingbeil (SPD) die zei dat Duitsland klaarstaat om de Veiligheidsraad te veranderen.