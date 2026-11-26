BRUSSEL (ANP) - De EU-regeringsleiders zijn het donderdag niet eens geworden over het voorstel voor een nieuwe EU-meerjarenbegroting 2028-2034, laten de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en Franse president Emmanuel Macron weten.

De EU-top zou eigenlijk tot en met vrijdag duren, maar dat gaat niet door, laat Merz weten. De standpunten liggen nog te ver uit elkaar. De voorzitter van de EU-leiders António Costa gaat een nieuw voorstel maken, aldus de bondskanselier. Dat wordt op de EU-top in december weer besproken.

De discussie over de meerjarenbegroting begon met een plenaire vergadering, waarna Costa een aantal bijeenkomsten met verschillende groepen landen organiseerde. Die waren bedoeld om af te tasten waar er ruimte tot concessies zit en waar de echte rode lijnen liggen. Een paar van deze 'biechtstoelsessies' met een paar groepen landen zijn nog bezig. Rond middernacht komen de EU-leiders weer plenair bijeen als afsluiter van de EU-top.