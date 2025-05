Macron en Von der Leyen dreigen met meer sancties voor Rusland

BRUSSEL (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen willen dat Rusland instemt met het voorstel voor een dertigdaags staakt-het-vuren in Oekraïne. Ze zeggen op X dat Europa bereid is om meer sancties op te leggen aan Moskou als het blijft weigeren of als het bestand wordt geschonden.

"De bal ligt nu bij Rusland", schrijft Von der Leyen. "Wij staan ​​klaar om zware druk op Rusland uit te oefenen en verdere strenge sancties op te leggen als een staakt-het-vuren wordt geschonden."

Macron verwacht dat die sancties gezamenlijk met de Amerikanen kunnen worden opgesteld. "Als Moskou blijft dwarsliggen, zullen we de druk verhogen. Samen als Europeanen en in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten. We verwelkomen de oproep van president Donald Trump om actie te ondernemen in die richting."

Trump hamert al maanden op een snel bestand tussen Oekraïne en Rusland. Hij dreigde ook al met extra sancties als Rusland niet snel instemt.