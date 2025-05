Tweede pole op rij voor Quartararo in MotoGP

LE MANS (ANP) - De Franse motorcoureur Fabio Quartararo heeft poleposition veroverd in de MotoGP in zijn thuisrace op het circuit van Le Mans. Het was al zijn tweede pole op rij en daarmee zet de voormalig wereldkampioen zijn opmars voort in de koningsklasse van de motorsport. De 26-jarige fabrieksrijder van Yamaha troefde in de kwalificatie de Spaanse broers Marc en Alex Márquez af, die dit seizoen tot dusver domineren. Quartararo verpulverde met een tijd van 1.29,324 het baanrecord.

Marc Márquez (Ducati) zette de tweede tijd neer, kampioenschapsleider Alex Márquez (Ducati-Gresini) reed de derde tijd. Genoemd trio neemt de eerste startrij in voor de sprintrace later zaterdag en de Grote Prijs van Frankrijk op zondag.

Quartararo kroonde zich in 2021 tot wereldkampioen, maar de afgelopen twee seizoenen kwam de Fransman er nauwelijks aan te pas. Zijn laatste zege in een GP was in 2022 in Duitsland.