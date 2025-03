Macron: Europa moet meer doen om zich te beschermen tegen Rusland

PARIJS (ANP) - Europese landen moeten snel grote investeringen doen in de zelfverdediging, vindt de Franse president Emmanuel Macron. Anders dreigen Rusland en de Verenigde Staten de veiligheid op het continent te bepalen. "We gaan een nieuw tijdperk in", zei hij in een toespraak die uitgezonden werd op televisie en online. Frankrijk speelt daarbij als militaire en nucleaire macht volgens hem een speciale rol.

"We moeten zonder uitstel verdere stappen zetten om de veiligheid van Frankrijk, Europa en Oekraïne eerst te versterken", aldus Macron. Hij zei ervan uit te gaan dat de Verenigde Staten naast Europa zullen staan, maar vindt wel dat Europa voorbereid moet zijn op de mogelijkheid dat dit niet het geval is.

Macron zei dat er naast hogere defensiebestedingen ook maatregelen genomen moeten worden om Europa te herbewapenen en de defensie-industrie op Europese bodem te versterken.