NASA publiceert historische foto Artemis II van 'earthset'

CAPE CANAVERAL (ANP/AFP) - NASA heeft een historische foto vrijgegeven van een aardondergang, ook wel "earthset" genoemd, waarbij de aarde achter de maan wegzakt. De foto werd maandag gemaakt tijdens de Artemis II-ruimtemissie vanaf de achterzijde van de maan.

De foto van de astronauten komt overeen met de iconische foto van astronaut Bill Anders, die tijdens de vlucht van Apollo 8 in 1968 de "aardopkomst" fotografeerde. Apollo 8 was de eerste vlucht van mensen rond de maan.

Daarnaast waren de astronauten getuige van een bijzondere zonsverduistering, waargenomen vanuit de ruimte.

Terugreis

De Artemis II-ruimtemissie is inmiddels weer op weg terug naar de aarde, nadat het Orion-ruimteschip in de nacht van maandag op dinsdag langs de achterzijde van de maan had gereisd.

NASA wil in 2028 weer mensen op de maan laten landen. Deze missie maakt onderdeel uit van dat stappenplan.