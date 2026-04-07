ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NASA publiceert historische foto Artemis II van 'earthset'

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 16:45
anp070426145 1
CAPE CANAVERAL (ANP/AFP) - NASA heeft een historische foto vrijgegeven van een aardondergang, ook wel "earthset" genoemd, waarbij de aarde achter de maan wegzakt. De foto werd maandag gemaakt tijdens de Artemis II-ruimtemissie vanaf de achterzijde van de maan.
De foto van de astronauten komt overeen met de iconische foto van astronaut Bill Anders, die tijdens de vlucht van Apollo 8 in 1968 de "aardopkomst" fotografeerde. Apollo 8 was de eerste vlucht van mensen rond de maan.
Daarnaast waren de astronauten getuige van een bijzondere zonsverduistering, waargenomen vanuit de ruimte.
Terugreis
De Artemis II-ruimtemissie is inmiddels weer op weg terug naar de aarde, nadat het Orion-ruimteschip in de nacht van maandag op dinsdag langs de achterzijde van de maan had gereisd.
NASA wil in 2028 weer mensen op de maan laten landen. Deze missie maakt onderdeel uit van dat stappenplan.
loading

POPULAIR NIEUWS

4JZP6AF_AFP__20230810__mazza_formerpr230810_npCHg__v1__HighRes__FormerPresidentOfTheUnitedSt_jpg

107640439-15702409-image-a-32_1775229658555

shutterstock_2476215863

anp060426117 1

ANP-530455832

251969292_m

Loading