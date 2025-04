Macron in Egypte: geen verplaatsing Palestijnen uit Gaza

CAÏRO (ANP/AFP) - De Franse president Macron toonde zich tijdens een bezoek aan Caïro sterk tegenstander van verplaatsing van Palestijnen en annexatie van de Palestijnse gebieden. Hij is in Egypte voor een gesprek met president Al-Sisi over de Gazastrook.

"De verplaatsing van volkeren en annexatie van Gaza en de Westelijke Jordaanoever zou een schending zijn van het internationaal recht en een serieuze bedreiging van de veiligheid in de hele regio, waaronder Israël."

Macron zei ook dat in de toekomst geen rol voor Hamas mag zijn in het bestuur in Gaza en dat de beweging geen bedreiging voor Israël meer mag zijn. Hij herhaalde zijn steun voor een plan van de Arabische Liga, dat "een realistisch pad" biedt naar de wederopbouw en het toekomstige bestuur van Gaza.

In januari kwam de Amerikaanse president Donald Trump met een voorstel om de Palestijnen uit Gaza weg te halen. Hij suggereerde dat Egypte en Jordanië de Gazanen konden opvangen, maar die landen wezen het plan resoluut af.