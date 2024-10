Macron in Rabat: staatsbezoek aan Marokko opent nieuw hoofdstuk

RABAT (ANP) - Het driedaagse staatsbezoek dat de Franse president Emmanuel Macron maandag in Marokko begon, noemt hij "het openen van een nieuw hoofdstuk in de lange geschiedenis tussen Marokko en Frankrijk, voor de volgende generatie". Dat staat in een verklaring op X. Macron is, na een jarenlang bekoelde relatie, de komende dagen op uitnodiging van koning Mohammed VI in het land.

De 61-jarige vorst ontving Macron en zijn vrouw Brigitte maandagmiddag op de internationale luchthaven van Rabat. Daarna volgde een rondrit door de stad naar het koninklijk paleis waar de koning en Macron een ondertekeningsceremonie voorzaten. Beide landen sloten handelsovereenkomsten ter waarde van ruim 10 miljard euro, meldden persbureaus AFP en MAP. Macron heeft inmiddels ook de Marokkaanse koning uitgenodigd naar Parijs te komen.

Macron en de koning zochten afgelopen zomer toenadering. Namens Frankrijk sprak de 46-jarige president toen formele steun uit voor het autonomieplan dat het land heeft voor de Westelijke Sahara.

Over het betwiste grondgebied, dat Marokko in 1975 innam, bestaan al jaren diplomatieke spanningen met buurland Algerije. Andere punten die de relatie van Frankrijk met Marokko de afgelopen drie jaar verstoorden waren de beschuldiging dat Marokkaanse veiligheidsdiensten Macron zouden hebben afgeluisterd en de kritiek van de Fransen op de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in Marokko.