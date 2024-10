Adidas bereikt schikking met rapper Ye

HERZOGENAURACH (ANP/RTR) - Het Duitse sportkledingbedrijf Adidas heeft een schikking bereikt met rapper Ye om alle juridische procedures tussen hen te beëindigen. Het sportmerk en de Amerikaanse artiest en ontwerper Kanye 'Ye' West waren de afgelopen twee jaar verwikkeld in meerdere rechtszaken, nadat Adidas de samenwerking had opgezegd na antisemitische uitspraken van Ye.

Financiële details van de schikking werden niet gegeven. Wel liet Adidas-topman Bjørn Gulden tijdens een toelichting op de derdekwartaalcijfers weten dat er "geen openstaande kwesties" meer zijn tussen de twee partijen en er "geen geld meer over en weer gaat".

Gulden werd in januari 2023 de hoogste baas van Adidas, kort nadat het bedrijf zijn partnerschap met Ye had opgezegd. Na die beëindiging zat Adidas opgescheept met een grote voorraad onverkochte Yeezy-sneakers. Mede daardoor leed het sportmerk vorig jaar voor het eerst in dertig jaar een nettoverlies. Uiteindelijk wist Adidas een groot deel van deze sneakers alsnog te verkopen.