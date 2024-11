Macron is donderdag bij wedstrijd Frankrijk - Israël

PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron woont donderdag zelf een voetbalwedstrijd tegen Israël bij in het Stade de France bij Parijs. Hij wil zo solidariteit tonen na de recente aanvallen op Israëlische supporters in Amsterdam, bericht nieuwszender BFMTV.

De Nations League-wedstrijd in Frankrijk gaat gepaard met zware veiligheidsmaatregelen. Zo'n 4000 politiemensen worden ingezet bij het stadion, in het openbaar vervoer en op andere plaatsen in de hoofdstad. Een elite-eenheid beschermt de Israëlische voetballers.

De Israëlische autoriteiten hebben Israëliërs opgeroepen uit veiligheidsoverwegingen de komende week niet naar deze en andere wedstrijden te gaan. De vrees bestaat dat opnieuw supporters aangevallen worden.