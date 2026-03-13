ECONOMIE
Macron meent dat Iranoorlog Rusland geen verlichting biedt

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 14:31
anp130326144 1
PARIJS (ANP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron heeft tijdens de ontvangst van zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky in Parijs gezegd dat de oorlog in het Midden-Oosten Rusland in de strijd met Oekraïne geen verlichting biedt. Hij lichtte dit verder niet toe.
Een groot deel van de olieaanvoer uit de Golfstaten voor de wereldmarkt kan de Perzische Golf niet uit. Landen zoals India bijvoorbeeld moeten snel alternatieven zoeken, zoals meer olie uit Rusland.
Ook dreigt een tekort aan wapensystemen voor de luchtafweer in de Golfstaten. Oekraïners zijn te hulp gevraagd voor de luchtverdediging in Arabische staten. Zelensky klaagt voortdurend dat hij zijn eigen luchtruim niet goed kan verdedigen door onvoldoende middelen.
Macron verbaast zich dat Rusland heeft opgeroepen tot een wapenstilstand in het Midden-Oosten, maar volgens hem een bestand in Oekraïne niet wil. Rusland zegt daar onder strenge voorwaarden wel bereid toe te zijn. De Franse president zei voorts dat zijn land Oekraïne blijft steunen.
