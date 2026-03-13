Jetten noemt brand bij synagoge Rotterdam verschrikkelijk

DEN HAAG (ANP) - "Het is vooral verschrikkelijk dat dit is gebeurd en het heeft weer tot heel veel angstgevoelens geleid bij de joodse gemeenschap", zegt premier Rob Jetten over de brand bij een synagoge in Rotterdam. De politie heeft inmiddels vier verdachten aangehouden.

Volgens Jetten moet heel duidelijk zijn dat er geen plaats is voor antisemitisme. Er is in Nederland "geen plaats voor intimidatie, haat of geweld tegen welke religieuze minderheid dan ook", zei hij op zijn wekelijkse persconferentie.