Macron ontmoet president Syrië, kort na explosies in Damascus

DAMASCUS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron is in Damascus ontvangen door de Syrische president Ahmed al-Sharaa. De ontmoeting volgde kort nadat twee ontploffingen waren gehoord in de Syrische hoofdstad.

Een Syrische veiligheidsbron heeft tegen persbureau AFP gezegd dat de ontploffingen plaatsvonden in de buurt van het hotel waar de Franse president verbleef. Een van de bommen lag volgens de bron in een afvalcontainer en de andere in een voertuig.

Macron heeft de ontploffingen zelf niet gehoord, aldus zijn kantoor. Hij was toen al vertrokken naar het presidentieel paleis.

Macron arriveerde maandag in Syrië en is de eerste EU-leider die het land bezoekt sinds de val van de Syrische president Bashar al-Assad in december 2024. Rebellen onder leiding van Al-Sharaa grepen er de macht. Al-Sharaa is inmiddels de president van Syrië en probeert de banden met andere landen te verbeteren.