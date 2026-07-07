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Duitse industrie groeit sterker dan verwacht door autosector

Economie
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 10:14
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WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - De productie in de Duitse industrie is in mei voor de tweede maand op rij gestegen, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. De stijging werd vooral gedreven door een verbetering van de activiteit in de belangrijke autosector van het land.
De groei is een nieuwe opsteker voor de grootste economie van Europa en een nieuw teken dat de belangrijkste handelspartner van Nederland herstelt van de negatieve gevolgen van de Iranoorlog. Maandag bleek al dat de Duitse fabrieksorders in mei onverwachts zijn gestegen, na een scherpe daling in april. De Duitse inspanningen om de strijdkrachten te moderniseren zorgden daarbij voor een sterke stijging van de orders voor defensiematerieel.
De Duitse industriële productie steeg in mei met 0,9 procent ten opzichte van een maand eerder. Economen hadden gerekend op een nipte groei van 0,1 procent. De omvangrijke auto-industrie liet een productiestijging zien van 3,6 procent. De productie in de bouwsector groeide met 0,9 procent.
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