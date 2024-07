Macron pleit voor 'Republikeins' blok in het parlement

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft gepleit voor de vorming van een coalitie met een ruime meerderheid in het Franse parlement. Hij sprak in een open brief over een "Republikeins" blok, waarmee hij suggereert dat uiterst linkse en rechtse partijen daar geen deel van zouden mogen uitmaken. Macron zei pas een nieuwe premier aan te wijzen als de partijen "enige tijd" hebben gehad om afspraken over samenwerking te maken.

Macron weigerde eerder deze week het ontslag van premier Gabriel Attal, een partijgenoot. De president vond dat Attal nog even moest aanblijven. Er stond nog geen voor de hand liggende vervanger klaar, omdat de parlementsverkiezingen hebben geleid tot een verdeeld parlement. Geen enkel politiek blok kreeg daar een duidelijke meerderheid. Het samenwerkingsverband van linkse oppositiepartijen bemachtigde de meeste zetels, maar heeft nog geen gezamenlijke kandidaat naar voren geschoven.