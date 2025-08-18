Macron pleit voor vierpartijenoverleg in vredesproces Oekraïne

WASHINGTON (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft gepleit voor een vierpartijentop in het vredesproces voor Oekraïne. "Want als we het over veiligheidsgaranties hebben, hebben we het over de veiligheid van het hele Europese continent", zei hij tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis met andere Europese leiders en de Amerikaanse president Donald Trump.

Macron noemde het beoogde driepartijenoverleg met Rusland, de VS en Oekraïne heel belangrijk. Hij zei dat daarna waarschijnlijk ook een vierpartijentop gehouden zou moeten worden. Daarmee leek hij te bedoelen dat ook Europa dan de kans moet krijgen om mee te praten.

De Franse president onderstreepte dat ook voor de Europese bondgenoten van Oekraïne veel op het spel staat in het vredesoverleg. "U kunt op ons rekenen zoals we op u kunnen rekenen om robuuste vrede te leveren voor zowel Oekraïne als Europa", zei hij tegen Trump.

Trump reageerde niet inhoudelijk op het voorstel voor een vierpartijentop.