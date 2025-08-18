Zelensky wil grondgebied en veiligheid bespreken met Poetin

WASHINGTON (ANP) - Op een toekomstige Russisch-Oekraïense top kunnen grondgebied en Oekraïnes veiligheid besproken worden, zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij wil over "al die gevoelige zaken" met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin praten.

Oekraïne noemt het opgeven van grondgebied steevast onbespreekbaar, maar voelt de druk van de Verenigde Staten om concessies te doen om een einde te maken aan de oorlog. Zelensky dringt al langer aan op een ontmoeting met Poetin, maar die weigert vooralsnog. Trump stuurt inmiddels aan op zo'n top al heel binnenkort.

Rusland verzette zich tot dusver tegen de stationering van westerse troepen in Oekraïne en andere veiligheidsgaranties, maar dat is volgens Trump veranderd.