Macron praat Europese leiders bij over gesprek met Trump

BRUSSEL (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn collega-regeringsleiders binnen de Europese Unie bijgepraat over zijn gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump in Washington. Dat meldt de voorzitter van de EU-leiders António Costa op X na de onlinevergadering.

Costa laat weinig los over de inhoud van het gesprek, behalve dat de EU-landen hun "nauwe samenwerking" voortzetten. Volgende week is er een extra Europese top in Brussel om over de steun aan Oekraïne en de Europese defensie-uitgaven te praten. Tijdens de onlinevergadering hebben de leiders de top voorbereid.

Macron was maandag te gast in het Witte Huis om te spreken over de Amerikaanse en de Europese rol bij het tot stand komen en het handhaven van de vrede tussen Oekraïne en Rusland. Macron sprak na afloop voorzichtig van "toenadering" tussen Parijs en Washington.