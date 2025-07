Macron roept in Brits parlement op tot wereldwijde 'order, order'

LONDEN (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft tijdens een toespraak in het Britse parlement opgeroepen om het internationaal recht en de wereldorde te beschermen. Hij deed dat door "order, order" te roepen, de bekende woorden waarmee de voorzitters van het Britse Lagerhuis de orde in het parlement bewaren.

"Meneer de voorzitter, u en uw voorgangers zijn zelfs in mijn land nogal beroemd geworden door de manier waarop u 'order, order' roept", zei Macron in het Engels. "En vandaag doe ik graag met u mee in het roepen van 'order, order' om de onrust in de wereld tot bedaren te brengen." Macron had in zijn speech onder meer aandacht voor de oorlogen in Oekraïne en de Gazastrook en zei dat hij samen met de Britten optrekt in zijn oproepen voor een staakt-het-vuren in beide oorlogen.

Macron is op staatsbezoek in het Verenigd Koninkrijk en spreekt daar onder meer met premier Keir Starmer en koning Charles. Starmer zat tijdens de toespraak in het parlement op de eerste rij.