Amerikaanse tennisster Anisimova naar halve finale Wimbledon

LONDEN (ANP) - Amanda Anisimova staat in de halve finale van Wimbledon. Daarin treft ze Aryna Sabalenka uit Belarus, die de Duitse Laura Siegemund uitschakelde. De Amerikaanse Anisimova versloeg de Russische Anastasia Pavljoetsjenkova in de kwartfinale van het Londense grandslamtoernooi op Court 1 in twee sets: 6-1 7-6 (9).

De 23-jarige Anisimova stond één keer eerder in de halve finale van een grandslamtoernooi. Dat was in 2019 op Roland Garros. Haar beste prestatie op Wimbledon tot nu toe was een plaats in de kwartfinales drie jaar geleden. Anisimova is de huidige nummer 12 van de wereldranglijst. Ze is op Wimbledon als dertiende geplaatst.

Anisimova stond acht keer tegenover Sabalenka. Ze won vijf keer van de huidige nummer 1 van de wereld.

Anisimova wordt op Wimbledon begeleid door de Nederlanders Rick Vleeshouwers (coach) en Rob Brandsma (fysiek trainer).