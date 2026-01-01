ECONOMIE
Macron solidair met Zwitserland na dodelijke brand

door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 14:10
PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft steun voor Zwitserland uitgesproken na de dodelijke brand in Crans-Montana. Hij schreef op X dat Frankrijk solidariteit betuigt en "broederlijke ondersteuning" aanbiedt.
Macron reageerde daarmee op de gebeurtenissen in een Zwitserse bar waar brand uitbrak tijdens de jaarwisseling. De autoriteiten gaan uit van tientallen doden en veel gewonden. Zeker twee van de gewonden komen uit Frankrijk, meldt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.
De Zwitserse autoriteiten melden dat ze proberen slachtoffers snel te identificeren, zodat de stoffelijke resten overgedragen kunnen worden aan nabestaanden.
