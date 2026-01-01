ECONOMIE
Politie doet onderzoek naar de oorzaak van brand Vondelkerk

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 13:31
anp010126099 1
AMSTERDAM (ANP) - De politie doet donderdag onderzoek naar de oorzaak van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. De kerk is bestempeld als plaats delict, zegt een politiewoordvoerder.
Omwonenden hebben verklaard dat de brand is ontstaan door vuurwerk. Dat is een van de scenario's die de politie onderzoekt, maar de woordvoerder doet er nog geen uitspraken over.
Voor het onderzoek is de omgeving van de kerk afgezet. Een woordvoerster van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zegt dat de kerk voorlopig nog niet begaanbaar is, omdat het te heet is.
