Macron spreekt voor het eerst met pers sinds verkiezingen

PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron gaat dinsdag om 20.10 uur in gesprek met de pers. Dat is de eerste keer sinds de parlementsverkiezingen op 7 juli werden afgerond, aldus Franse media.

De nieuwe volksvertegenwoordiging is diep verdeeld en het is erg moeilijk een regering met een meerderheid in de Franse Tweede Kamer te vormen. De regering van Macron is aangebleven om de lopende zaken waar te nemen, maar de vorming van een nieuwe is niet in zicht.

Het vraaggesprek begint met vragen over politieke zaken en gaat dan verder over de naderende opening van de Olympische Spelen. Macron heeft begin deze week opgeroepen tot "een politiek bestand" tijdens de Spelen die van 26 juli tot en met 11 augustus voornamelijk in Parijs worden gehouden. Hij is de hele week op pad in 'het olympisch gebeuren' in de aanloop naar de officiële opening vrijdagavond langs en op de rivier de Seine.

Macron ziet volgens Franse media in de Spelen ook graag een politieke adempauze. Hij wil dat Frankrijk geen polarisering, maar eendracht uitstraalt. Donderdag ontvangt de president in het Louvre tal van ambtgenoten en gaat hij lunchen met een reeks bazen van grote internationale ondernemingen. Hij vertelt ze volgens Franse media dat ze zich geen zorgen hoeven maken over de politieke situatie in het land.

Vrijdag is de dag van de opening met naar schatting 110 staatshoofden en regeringsleiders over de vloer, inclusief het Nederlandse koningspaar en premier Dick Schoof.