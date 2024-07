Randstad Nederland bezorgd over aanhoudend krappe arbeidsmarkt

DIEMEN (ANP) - Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland is "heel benieuwd" naar het regeringsprogramma dat het nieuwe kabinet naar verwachting in september presenteert, omdat hij zich zorgen maakt over de aanhoudende krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Volgens Tiel geeft het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet "niet veel richting" aan een oplossing daarvoor.

"Het gaat misschien nog wel een graadje moeilijker voor werkgevers worden om personeel te vinden", zegt Tiel. "Het beschikbare arbeidspotentieel sluit niet altijd aan op wat de markt vraagt." Daarom blijft arbeidsmigratie volgens de topman een belangrijke factor om het werkloosheidscijfer te dempen. Gezien het hoofdlijnenakkoord het over het "omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit" heeft, is Tiel heel benieuwd naar wat voor concrete plannen er in september uitkomen.