Macron stelt defensieminister Lecornu aan als premier

Ja De Franse president Emmanuel Macron heeft Sébastien Lecornu aangesteld als nieuwe premier. De 39-jarige Lecornu is momenteel nog minister van Defensie. Het is de zevende premier die Macron aanstelt sinds zijn aantreden in 2017. Lecornu's voorganger, François Bayrou, overleefde maandagavond een zelf aangevraagde vertrouwensstemming in het parlement niet.

Lecornu staat te boek als loyalist van Macron en hielp de Franse president tijdens diens verkiezingscampagne in 2017. Zijn voornaamste taak wordt om consensus te bereiken over de begroting voor 2026, waarin scherpe keuzes gemaakt moeten worden over het Franse begrotingstekort. De voorgestelde miljardenbezuiniging op overheidsuitgaven kostte Lecornu's voorganger Bayrou eerder deze week de kop.

Het Franse begrotingstekort is met 5 procent van het bruto binnenlands product het hoogste binnen de EU en ruim boven de EU-norm van 3 procent.