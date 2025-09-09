De beste zakelijke investering op het gebied van tech op dit moment!

Op het gebied van technologische ontwikkelingen en gadgets komt er enorm veel voorbij. Alles wordt bij de lancering gebracht als een waanzinnig innovaties die je niet kan missen, en velen sterven vervolgens ook weer een stille dood. Eén merk wat we daar niet van kunnen betichten is Apple. Waar de verwachtingen toch wel ietwat sceptisch te noemen waren toen Steve Jobs overleed, heeft het merk zich kranig staande gehouden. Sterker nog; in september 2025 is zelfs al de 17e lijn met iPhones gelanceerd. En we kunnen wel stellen dat het weer pareltjes van producten zijn geworden. Zeker op zakelijk gebied lijken ze hiermee wel een flinke voorsprong te nemen op andere smartphones. Nieuwsgierig wat je kan verwachten en waarom het zo’n goed product is? Lees snel verder.

De iPhone 17

Zoals we van Apple inmiddels gewend zijn, komen ze niet met één telefoon op de markt maar pakken ze het gelijk goed aan en lanceren ze een lijn van producten. Dit keer wederom een Pro en een Pro Max naast het standaard model. Een iPhone zakelijk abonnement afnemen is sowieso slim, want het zorgt ervoor dat je voldoende data en capaciteit hebt, maar ook dat je de kosten af kan trekken bij je belastingaangifte. Vooral de iPhone 17 Pro Max zakelijk kopen is een hit.Het zorgt ervoor dat je voldoende data en capaciteit hebt, maar ook dat je de kosten af kan trekken bij je belastingaangifte . Maar naast bovengenoemde modellen is er dit jaar een nieuwkomer bij. Waar we de afgelopen jaren het nog met de Plus moesten doen, is er dit jaar de Air. Een superdunne en lichte iPhone die maar 6 mm dun is. Een prachtig vormgegeven exemplaar, maar voor zwaar zakelijk gebruik wellicht iets minder geschikt.

De tools

Wanneer je inzoomt op de Pro en de Pro Max dan zijn dit gewoon de beste zakelijke telefoons die er op dit moment op de markt zijn. Het 6,27-inch LTPO ProMotion en always-on display van de Pro is van onvergelijkbaar niveau, de A19 Pro-chip (3 nm) en het 12 GB RAM geheugen maken het tot een krachtpatser die het heel lang volhoudt. De triple 48 MP camera is het beste wat er op dit moment op de markt is. Bij de Pro Max kun je daar een iets groter scherm nog bij verwachten, namelijk 6,9 inch en een nog sterkere batterij. Daarnaast hebben alle toestellen een flinke vernieuwing gekregen op het gebied van design en zijn er frisse, nieuwe kleuren toegevoegd aan de collectie. Maar natuurlijk is het stijlvolle zwart ook nog altijd beschikbaar. Verbinding maken met zowel Wi-Fi netwerken als 5G gaat veel eenvoudiger en de oplaadtijd van de batterijen is ook enorm verbeterd.

Kortom, wanneer je alles optelt dan kun je wel stellen dat dit de nieuwe beste vriend van veel ondernemers gaat worden. De telefoon is beter dan al zijn concurrenten en gaat een efficiëntieslag opleveren tijdens je dagelijkse beslommeringen. Qua kosten kun je uitgaan van dezelfde prijzen als de voorgangers. Zeker voor zakelijke begrippen valt dat dus reuze mee. Dus plaats snel je bestelling, een beslissing waar je niet snel spijt van zult krijgen.