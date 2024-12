Macron, Trump en Zelensky spreken elkaar gezamenlijk in Parijs

PARIJS (ANP/AFP) - De presidenten van Frankrijk en Oekraïne, Emmanuel Macron en Volodymyr Zelensky, spreken samen met de aankomende Amerikaanse president Donald Trump over de oorlog in Oekraïne. De staf van Macron heeft dit zaterdag laten weten.

Het gesprek vindt plaats voor de feestelijke heropening van de kathedraal Notre-Dame. De drie zijn net als talrijke andere staatshoofden en regeringsleiders in de Franse hoofdstad voor de feestelijke heropening van de in 2019 door brand zwaar beschadigde en inmiddels gerestaureerde kerk.

Macron heeft Trump ontvangen en even later werd bekendgemaakt dat er een gesprek van de drie leiders op het programma staat. Trump heeft herhaaldelijk betoogd dat hij de oorlog in Oekraïne snel wil beëindigen.

Trump en Macron begroetten elkaar hartelijk voorafgaand aan hun tweegesprek en omarmden elkaar. Trump zei dat de twee tijdens zijn eerste presidentschap "een goeie tijd" hadden gehad. Ook zei hij "dat het lijkt dat de wereld nu een beetje gek aan het worden is. En daarover gaan we praten."