Pelosi steunt Harris als nieuwe presidentskandidaat

WASHINGTON (ANP) - De prominente Democraat Nancy Pelosi steunt vicepresident Kamala Harris in haar poging de nieuwe presidentskandidaat te worden. "Ik heb er het volste vertrouwen in dat zij ons in november naar de overwinning zal leiden", aldus de oud-voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Pelosi zegt met "immense trots en grenzeloos optimisme over de toekomst" Harris te steunen, die ze op zowel persoonlijk als politiek vlak prijst. De voormalige voorzitter zegt de "kracht en moed" van de vicepresident te hebben gezien als "voorvechter voor werkende gezinnen" en dan met name in de strijd voor het recht op abortus. Harris is als politica "briljant scherpzinnig", aldus Pelosi.

Ze zegt dat diversiteit en eenheid de kracht zijn van de Democratische Partij en dat de Democraten zich moeten verenigen om de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump te verslaan en Harris te kiezen als volgende president. Ook spreekt ze opnieuw haar waardering uit voor Joe Biden, die zondag bekendmaakte uit de verkiezingsrace te stappen en Harris als zijn vervanger te willen.