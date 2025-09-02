ECONOMIE
Macron vraagt VS alsnog visa te verstrekken aan Palestijnen

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 22:23
anp020925214 1
PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft bij de Verenigde Staten erop aangedrongen toch visa te verlenen aan Palestijnse functionarissen voor de aankomende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het besluit om ze niet tot het land toe te laten, is "onaanvaardbaar" en moet worden teruggedraaid, aldus de Franse leider.
De VS horen als gastland van het VN-hoofdkwartier in New York visa te verstrekken aan functionarissen die naar de VN willen gaan. Toch weigert het land visa te verlenen aan ongeveer tachtig Palestijnse functionarissen, onder wie president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit, het bestuursorgaan op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.
Macrons verklaring volgt na een gesprek met de kroonprins van Saudi-Arabië, met wie hij op 22 september in New York een conferentie over de tweestatenoplossing zal voorzitten. De Europese Unie steunt deze oplossing, waarbij zowel een Palestijnse als Israëlische staat bestaat.
