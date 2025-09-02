Bontenbal over premierschap: als CDA grootste wordt, doe ik dat

Als het CDA bij de komende Tweede Kamerverkiezingen de grootste partij wordt, dan loopt partijleider Henri Bontenbal niet weg voor het premierschap. "Dan ga ik dat doen", zei hij dinsdag bij tv-programma Pauw & De Wit.

Bontenbal zou er niet voor weglopen, zei hij, maar noemt de baan ook "niet iets om van te dromen. Het is ook een loodzware baan. Dus het is ook niet zomaar iets dat je gaat doen of ambieert."

Misschien zijn de mensen die deze baan het liefst willen het minst geschikt, zei Bontenbal. "Het is ook wel iets waarbij je een hoop opgeeft, maar het is een belangrijke rol", zei de CDA-leider, dus eentje die hij niet uit de weg zou gaan.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 29 oktober. Het CDA is niet de grootste partij in de peilingen, maar zit de laatste maanden en weken wel stevig in de lift.