PepsiCo bij stijgers op negatief gestemd Wall Street

NEW YORK (ANP) - PepsiCo hoorde dinsdag bij de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De activistische investeerder Elliott heeft een belang van ongeveer 4 miljard dollar opgebouwd in de Amerikaanse frisdrank- en snackproducent. Elliott heeft plannen om aan te dringen op veranderingen bij het concern, zoals een mogelijke herstructurering van zijn drankentak en een herziening van het snackaanbod. Het aandeel sloot 1,1 procent hoger.

Verder was de stemming op Wall Street negatief. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 45.295,81 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,7 procent tot 6415,54 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,8 procent tot 21.279,63 punten.

Beleggers verwerkten na het lange weekend in de Verenigde Staten onder meer de uitspraak van een Amerikaans hof van beroep. Dat oordeelde dat de meeste importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump onwettig zijn. De rechter liet de tarieven wel tot zeker 14 oktober van kracht.

'Zeer partijdig'

Trump noemde de uitspraak eerder "zeer partijdig" en verklaarde dinsdag dat hij het Hooggerechtshof gaat vragen om een versnelde uitspraak. Het zou volgens hem "rampzalig" voor het land zijn als de uitspraak zou blijven staan.

Verder is september historisch gezien sowieso een slechte beursmaand. De S&P 500-index daalde in deze maand met gemiddeld ruim 4 procent in de afgelopen vijf jaar en met gemiddeld ruim 2 procent in de afgelopen tien jaar.

'Teleurgesteld'

AI-chipbedrijf en zwaargewicht Nvidia ging 2 procent omlaag. De grote techbedrijven Amazon en Google-moederbedrijf Alphabet verloren 1,6 procent en 0,7 procent.

Kraft Heinz verloor 7 procent. Superbelegger Warren Buffett zei tegen nieuwszender CNBC dat hij "teleurgesteld" is in de opsplitsing van het voedingsbedrijf, onder meer bekend van Heinz-ketchup en Kool-Aid-limonade. Het concern gaat zich opsplitsen in twee afzonderlijke beursgenoteerde bedrijven, werd dinsdag bekend. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van Buffett, is de grootste aandeelhouder van Kraft Heinz.