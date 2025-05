Macron: VS zullen staakt-het-vuren in Oekraïne monitoren

KYIV (ANP/AFP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron meldt dat de Verenigde Staten een voorgesteld staakt-het-vuren tussen Oekraïne en Rusland zullen monitoren. Macron en een aantal andere Europese leiders belden zaterdag met de Amerikaanse president Donald Trump en volgens hen steunt hij het idee dat het dertigdaagse bestand maandag moet ingaan. Zo niet, zullen de Europeanen en de VS "enorme" sancties opleggen aan Rusland.

Macron kwam in Kyiv samen met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, de Britse premier Keir Starmer, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Poolse premier Donald Tusk. Zij maken deel uit van de coalitie van bereidwillige landen, die bereid zijn om Oekraïne te beschermen na de oorlog. De VS waren dat eerder expliciet niet en stelden dat de veiligheid van het land de verantwoordelijkheid van Europa was.

Macron zegt nu dat het bestand "zal worden gemonitord door de VS" en dat alle Europeanen daaraan zullen bijdragen.