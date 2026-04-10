Macron wil met Trump dineren in paleis van Versailles

PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump uitgenodigd voor een uitgebreid diner in het beroemde paleis van Versailles. Trump wordt verwacht op de topconferentie van landen van de G7 die dit jaar in Évian-les-Bains wordt gehouden aan het Meer van Genève.

De top is van 15 tot en met 17 juni en volgens Franse media werd met de datum voor de top rekening gehouden met het feit dat Trump 14 juni 80 jaar oud wordt en dan naar het zich laat aanzien in de VS is.

Volgens het Witte Huis is Trump inderdaad uitgenodigd, maar weet die nog niet of hij naar Frankrijk reist. Macron zou het etentje gescheiden houden van de top en geen enkele andere leider hebben gevraagd naar Versailles te komen.

Franse functionarissen hebben enkel aangegeven dat er een ontmoeting van Trump en Macron wordt overwogen, net zoals het vaak rond topconferenties gebeurt dat twee leiders elkaar in de marge apart ontmoeten.