Antwerpse haven hoopt binnen dag weer open te zijn na olielek

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 13:18
anp100426117 1
ANTWERPEN (ANP/AFP/BELGA) - Het Antwerpse havenbedrijf hoopt dat de haven van de Belgische stad binnen een dag weer volledig operationeel is. In de op een na grootste haven van Europa ontstond donderdagavond een groot olielek, waardoor het scheepvaartverkeer er zo goed als stil ligt.
"We hopen dat de haven binnen 24 uur weer volledig operationeel is", zei een woordvoerder. De toegangsroute van de haven naar de Noordzee via de monding van de Schelde is volledig geblokkeerd.
Het lek zou zijn ontstaan tijdens het tanken van een containerschip. Het lek is mogelijk het gevolg van een roestplek die tijdens een tankbeurt open is gesprongen, schrijft persbureau Belga. De brandweer heeft de coördinatie van het olielek overgenomen en deze middag is er een crisisoverleg gepland tussen de betrokken partijen.
De haven houdt er rekening mee dat omliggende natuurgebieden vervuild raken door het lek. Er is een vliegtuig ingeschakeld om de schade in kaart te brengen.
4e7658f7d85d57c1c1ed82b3a40d3b56,8ceaa03a

570b398152edb046c9ce5893546eaded

Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 07.47.34

170400710_m

alles-over-zilvervis

141007861_m

