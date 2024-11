Macron zegt dat Frankrijk niet zal toegeven aan antisemitisme

PARIJS (ANP/AFP) - "We zullen niet toegeven aan antisemitisme", zei de Franse president Emmanuel Macron voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd donderdagavond tussen Frankrijk en Israël. In gesprek met de Franse zender BFMTV zei de president dat "antisemitisme, geweld en intimidatie waar dan ook - ook binnen de Franse Republiek - nooit zullen zegevieren".

Macron is aanwezig bij de wedstrijd. Naar eigen zeggen wil hij daarmee solidariteit tonen na het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters vorige week in Amsterdam. Naast Macron is ook de Franse premier Michel Barnier bij de wedstrijd aanwezig, net als oud-presidenten François Hollande en Nicolas Sarkozy.

De Israëlische buitenlandminister Gideon Saar zou voorafgaand aan de wedstrijd met zijn Franse ambtgenoot Jean-Noël Barrot hebben gebeld. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken drong hij er bij Barrot op aan dat de veiligheid van Israëlische supporters bij het duel gegarandeerd moet zijn.